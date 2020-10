Raadiosaatejuht Andres Aljaste osales rahvusvahelises muusikaprojektis: algul kahtlesin, kuid tagasi vaadates ei kahetse ma midagi 

Kuna ookeanid on liiga suured, et seal pidevat järelevalvet tagada, toimub seal palju sellist, millest inimesed üldiselt teadlikud ei ole. New York Timesi bestselleri „The Outlaw Ocean“ autor Ian Urbina võtab raamatus ette ookeanid ja seal toimuvad inimõiguste, tööjõu ning keskkonna rikkumised. Tuginedes enam kui viie aasta pikkusele uurimistööle, millest suurem osa on kirja pandud avamerel, tutvustab Pulitzeri preemiaga pärjatud ajakirjanik lugejale ookeanidel seilavaid inimesi – piraate, palgasõdureid, salakütte, vrakivargaid, aga ka valvsaid looduskaitsjaid – ja näitab lähemalt, kui riskantset elu nad elavad.