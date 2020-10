ÕL VIDEO | 30AASTASELT KITARRIVIRTUOOSIKS: käed ei paindu, sõrmed valutavad ja liiguvad aegluubis 

Proovin mängida ka lugu „Meil on elu keset metsa“, mida Jalmar tunnis ette näitab ning mille akordid pärast õpilastele harjutamiseks jagab. Noh, teoorias saan ma väga hästi aru, kuidas see käib, aga praktikas ei taha see värk kohe mitte kuidagi toimida – akordide vahetamine võtab mul nii kaua aega, et kui keegi mu mängu filmiks, tuleks see pärast kiirendusega käima panna, et aru saaks, mis lugu kõlab. Muide, proovin mängimise ajal isegi laulda! Tulemus on selline, et lubage naerda, käte ja suu omavahelisest koordinatsioonist ei ole haisugi. Mis on imelik, sest näiteks klaviatuuril pikka ja kiiret valmimist nõudvat lugu suudan ma küll vabalt samal ajal kirjutada, kui kolleegiga klatši vahetan. Mine võta kinni.

Paar nädalat pärast esimest tundi tunnen ma end endiselt täiesti lootusetuna ja tundide ajal hüüan Jalmarile teispool ekraani korduvalt, et see pole võimalik ja küsin ahastusega, et kuidas ma peaks selle kõigega hakkama saama. Jalmar aga aina naeratab ja näitab juba järgmise harjutuse ette. Tegelikult tuleb tunnistada, et aeg-ajalt küsin Jalmarilt siiski sotsiaalmeedias nõu ja kurdan, et sõrmed on jube valusad. Seepeale soovitab ta kitarri pillimeistri juurde viia, kes keeled algajale sobivamaks kohendaks.

Enne jaanipäeva rändabki kitarr pillimeistri Riho Sinisalu juurde, kes lisaks keelte vahetusele ja sättimisele pillil ka ühe vea ära parandab – see oleks võinud lihtsalt katki minna. Uuesti võtan kitarri kätte alles rohkem kui kuu aega pärast viimast korda ja avastan, et ma ei mäleta isegi enam seda, kuidas viimati õpitud akordi mängitakse… Suvi on täies hoos, tegemist ja käimist palju ning nii pill nukralt nurgas konutabki. Kui Riho helistas, et saan kitarrile järele minna, ütles ta telefonis lause: „Nüüd peaks sulle avanema täiesti teine maailm.“ Ja tõesti – selgub, et kuigi keeltele vajutamisest sõrmedele siiski triibud jäävad, pole kitarril opereerimine enam pooltki nii valus kui varem.

Juuli lõpu tunnis teatab Jalmar, et nüüd hakkame õppima „Rongisõitu“. Ohkan juba raskelt, sest nagu ma juba korduvalt olen maininud, ei liigu mu käsi akorde võttes jus ülearu kiirelt. Siis aga selgub, et tunni teemaks on meloodia ja loo meloodia mängimine on ikka täitsa lihtne. Vähemalt nii mulle tundub – tinistad parema käega keelt, vahepeal vajutad seda vasaku käega õigel hetkel alla ja voila! Okei, kitarri õppimine ei ole kindlasti lihtne, ma ei väidaks seda elus, aga meloodiate mängimine tundub mulle juba täitsa jõukohane värk. Suudan isegi kaasa laulda, jee! Kuidas mul see välja tuli, vaata SIIT.

Jalmar õpetab tunnis lugu mängima põhimõtteliselt poolikult ja ütleb, et tal oleks hea meel, kui õpilased ise ülejäänud noodid õigetele kohtadele välja mõtleks. Suudan omaarust kõik juba peaaegu õigesti paberile kirja saada ja läbi mängides-lauldes tundub, et kõik on õige, aga siis otsustan igaks juhuks Youtubest loo originaalversiooni kuulata ja saan aru, et olen omadega korralikult pange pannud – sõnad ja viis on täiesti lappama läinud. Õnneks saan ma aga aru, milles viga ja suudan kiiresti kõik ära parandada. Puuduvate nootide paikasättimine osutub üsna kõvaks pähkliks ja olen juba alla andmas, kui õiged noodid mulle järsku eikuskilt pähe kargavad. Mängin loo viis korda läbi (õigemini ühe salmi) ja võtan selle ka videosse. Tahaks kohe oma saavutust ka sotsiaalmeedias jagada, aga kardan, et äkki siiski on vale. Saadan video Jalmarile, kes kinnitab, et kõik õige. Patsutan endale tunnustavalt õlale.

Juuli lõpus, pisut pärast Õhtulehe veebis teise videoülevaate ilmumist kirjutab mulle üks lugeja, kes samuti kitarriõppega algust tegi ja minu õpingutele kaasa elab ning annab tarkusetera, kuidas sõrmed nii valusaks ei jääks. Lisaks soovitab ta mulle ka mõningaid harjutusi sõrmede painduvuse parandamiseks. „Edu õppimises ja jään ootama järgmist videokokkuvõtet progressist,“ kirjutab ta mulle. Eero, anna andeks, et ma sind alt vedasin!