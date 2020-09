„PUUDUTA MIND“ | Lõpeta muretsemine ja hakka elama! 

Meie taga on pea igavesti kestnud minevik ja ees piirideta kaugustesse ulatuv tulevik

Enamus inimesi elabki nii, et heietab mälestusi moosist, mida sõi eile, ja muretseb moosi pärast, mida hakkab sööma homme, selle asemel et kohe praegu saia peale paksult moosi määrida. Tema sõnul meie kõige väärtuslikum varandus on praegune hetk. See on ainus varandus, mis on meil kindlalt olemas.

Kui muretseme, hüppavad mõtted peas ringi ja kaotame võime otsustada

“Kui aga sunnime end otsa vaatama halvimale, mis võib juhtuda, ja sellega mõttes lepime, saame oma hägustest ja ebamäärastest hirmudest lahti ning viime ennast olekusse, kus oleme võimelised probleemile keskenduma,” kirjutab Carnegie. “Kui oleme halvimaga leppinud, pole meil enam midagi kaotada ja see tähendab automaatselt seda, et meil on kõik võita!”

Hirm paneb muretsema. Muretsemine tekitab pingeid ja teeb närviliseks, mõjudes ka närvirakkudele kõhus ning muutes lõpuks isegi maomahlade koostise ebanormaalseks, mis viib tihti maohaavade tekkeni.

“Ängi tundev ja muretsev inimene, kes ei suuda enam liiga karmi reaalsust taluda, katkestab kontakti end ümbritseva keskkonnaga ja põgeneb selle eest väljamõeldud maailma, leides sellisel viisil „lahenduse” ka oma probleemidele,” kirjutab ta. “Muretsemine võib isegi kõige vastupidavama inimese haigeks teha. Vähe on asju, mis võiksid naise välimust nii kiiresti rikkuda, nagu seda teeb muretsemine.”