Jazzkaar võtab turvalisuse tagamiseks kasutusele lisameetmed: julgustame publikut kandma visiire või maske Toimetas Liisa Mugra , täna, 12:51

Jazzkaar julgustab publikut kasutama visiire või maske Foto: Rene Jakobson

Turvalise festivalikogemuse pakkumiseks töötas Jazzkaar välja "Turvalise festivali juhendi" külastajatele, muusikutele ja korraldajatele. Kõigile osalejatele kehtib kohustus järgida kõiki Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti poolt kehtestatud reegleid. Festival Jazzkaar 2020 jälgib sündmuse läbiviimisel riiklikult kehtestatud nõudmisi ürituste korraldamiseks, juhendit "COVID-19 käitumisjuhend avalike ja kultuuriürituste korraldajatele ning kultuuriasutustele" ning koostöös Terviseametiga on läbimõeldud lisameetmed, et publikul, muusikutel ja korraldajatel oleks võimalikult turvaline sündmusel osaleda. Samuti töötas festivali korraldusmeeskond välja "Turvalise festivali juhendi", millest lähtutakse Jazzkaare ajal ning mis saadetakse enne sündmust kõigile elektrooniliselt pileti ostnud külastajatele, esinejatele ja korraldusmeeskonnale. Juhend külastajatele on leitav ka Jazzkaare kodulehelt. Üksteist saame kaitsta, kui oleme ise hoolsad ning peame üritusele tulles nõuetest