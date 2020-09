40 AASTAT TRAGÖÖDIAST: rokiajaloo parim trummar leiti surnuna 

Isata jäi kaks last: viiene tütar Zoë ja 14aastane poeg Jason. Viimasest sai isa pärandi edasiviija: Jason Bonham on mänginud ansamblites UFO, Foreigner ja omanimelises bändis Bonham. Ta on aastakümnete jooksul üles astunud ka koos Led Zeppelini elusolevate liikmetega.