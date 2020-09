Allan Roosileht mõtleb taas laulmisega tegeleda: nüüd teeks midagi akustilist kitarriga 

"Maailmas ei saadud aru, et Eestimaa oli turvameeste riik ühel hetkel. Iga mees töötas turvamehena," räägib Roosileht. Turvamees oli toona aga midagi veidi teistsugust kui tänapäeval. "Seal olid ikka täiesti imelood. See vasevaguni kõrval seismine ei olnud üldse nii kummaline, sest paljud ju vedasid metalli Venemaale ja seda oli vaja valvata. Bekkeri sadamasse ei saanud isegi meie president Lennart Meri sisse, sest turvamees ei lasknud teda sisse ja küsis, kes sa selline oled. Müstilisi asju juhtus, aga noh need olid algusaastad," sõnab Allan.

Pärast "Turvamehe" lugu tegid ka mitmed teised artistid laule, mille pealkirjas oli sõna mees – "Varumees", "Rahamees", "Supermees". Roosilehe sõnul olid need lood "Turvamehe" paroodia. "Selle kelgu peal oli hea edasi sõita ja miks ka mitte," ütleb ta.