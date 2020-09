FILMISAADE „DUUBEL“ | Millega üllatab Eesti-Soome ühistööna valminud põhjamaine vestern „Viimased“? 

Suhteid põhjanaabritega tuleb ikka ja alati soojana hoida, eriti kui temperatuurid madalad. Ei tea, kas just sel põhjusel, kuid igatahes on Eesti ja Soome ühistöö tulemusena ilmavalgust nägemas põhjamaine vestern „Viimased“, mis pungil tuttavatest nägudest, tuttavast (ent siiski subtiitreid vajavast) keelest ning põhjamaalastele omastest melanhoolsetest kaadritest. Oma silm on kuningas!