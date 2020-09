VAID KAKS KUUD: Demi Lovato katkestas ootamatult kihluse 

Ehrich (29) tegi Lovatole (28) abieluettepaneku 22. juulil Malibu rannas. Käima olid nad hakanud alles tänavu märtsis. Kaks aastat tagasi üledoosi tõttu surmasuus olnud Demi õhkas 23. juulil Instagramis, et Max tekitab temas tahtmise olla iseenda parim versioon. "Sain juba meie kohtumishetkel aru, et armastan sind." Demi kirjutas, et peale ema-isa pole keegi teda niimoodi armastanud nagu Max - tingimusi seadmata, kõigi tema vigadega tükkis. "Jään sind igavesti armastama, kullake."