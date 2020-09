Tuuli Roosma seiklustest Indias: rongis lebavad inimesed kuhjades ja ripuvad ustest ning akendest välja 

"India raudtee tähendab alati seiklust," märgib Tuuli. Tema sõnul on kangelastegu juba pileti saamine, teine kangelastegu on piletist aru saamine ja kolmas rongile saamine. "Meiesugused saavad hakkama vaid kõrgemas klassis, sest üldvagun on täis müüdud vähemalt viis korda nii palju, kui sinna mahuks. Inimesed lebavad kuhjades, ripuvad ustest ja akendest välja, lapsi ja pakke antakse edasi peade kohal," meenutab ta.