Lauri Liiv: pigem teha mask kohustuslikuks, kui riskida ürituste ärajäämisega 

Ühe punktina oli Kultuurivaldkonna pöördumises soovitus kasutada publikul visiire või maske. "Pigem kohustuslik mask, kui see, et paneme kõik jälle kinni ja piirame, siis teeme jälle lahti. Peaks jääma ühtne süsteem, sest ilmselgelt peame selle viirusega õppima elama," kiidab Liiv idee heaks. "Inimestel on vaja emotsioone. Ööbklubides maske ilmselt kandma ei hakata, kultuuriasutustes see probleem ei oleks," lisab ta.