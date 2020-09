Lapsehoidja meenutab noort printsess Dianat: ta oli armas laps, punakate põskede ja veidi alla suunatud pilguga 

Lapsehoidja sõnul olid teised perega kokkupuutunud töötajad hoiatanud, et Dianal on komme ulakusi teha, mistõttu oli Clarke pidevalt valvel. "Aga minuga ei juhtunud kunagi midagi sellist. Dianale meeldis väga ões olla, eriti koos lemmikloomadega," sõnab Clarke, kes käis lastega tihti rannas, basseinis ning pargis mängimas. Lapsehoidjal oli üle kuuekümne konkurendi, kes kõik Spencerite lapsi hoida soovisid.

Pärast seda, kui Diana ema Frances isa Johnnie Spencerist lahutas, jätkas Clarke perekonna laste hoidmist veel neli aastat. Varem avalikustatud raamatutes on öeldud, et Diana elas vanemate lahutust rakselt üle. Lapsepõlve traumast ja ema kaotamisest on rääkinud ka printsessi vend Charles Spencer. Lapsehoidja midagi sellist aga sugugi ei mäleta: "Diana ema oli imearmas inimene. Lapsed veetsid temaga palju aega koos ja neil oli alati imetore."