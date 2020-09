Dilaila kolumn | Sarnased mehed 

Teate ju küll, keska pinginaaber, tüdruk töölt kohvinurgast, see tibi, kes kunagi tänaval cappuccino’t jooma kutsus ja siis enda juurde seksima üritas meelitada. Oot, teil ei ole sellist sõbrannat? Ah, okei, ju siis jään vaid mina Viru tänaval üheöösuhet otsivatele lesbidele silma.

Igatahes meid oli kokku viis ja me saime oivaliselt läbi. Eriti lõbus oli mu töösõbrantsil ja keska pinksil. Neile meeldisid samad asjad – samad pesubrändid, seebikad, seksimisasendid... Tuli välja, et nad isegi kasvasid üles samal tänaval.

Kui me siis meestest rääkima hakkasime, leidsid nad eriti ühise keele. Ühel tibidest on abikaasa, kes vastab ta ettekujutusele ideaalmehest igas mõttes. Nad on koos Aasias reisinud ja ta oskab tai keelt. Lisaks teevad nad koos joogat. Igaks sünnipäevaks valmistab mees talle punase velvetkoogi. Ning ta mõttemaailm ja asjad, mida ta järele proovida tahab...

Teine tips aga kohtus hiljuti oma kutiga ja on kõrvuni armunud. Ning tüübil on samad haruldased hobid.

„Me peaksime neid tutvustama!“ arvasid nad.

„Nii, ma loen kolmeni, ja näitame siis vastastikku oma mehe pilti!“ otsustasid nad.

Ning mis te arvate, mis juhtus? Loomulikult tuli kolme sekundi pärast välja, et tegu on ühe ja sama tüübiga. Kas olete kunagi näinud purjus bikiinides tšikke ellujäämise nimel mullivannis võitlemas? See on päris lõbus!