Henessi Schmidt: tahaks arvata, et näitlejana võin veel kõike olla 

"Minus on ka romantikut, lootuslikku optimisti ja mõnusat melanhoolikut. Ma arvan, et ise ei oska näppu peale panna," lisab Henessi. Aga see, milline on ta inimesena ja milline näitlejana, kaks erinevat asja. "Näitlejana olen noor ja tahan kõike väga teha, katsetada, proovida. Tahaks veel arvata, et näitlejana võin veel kõike olla."

Näitleja senistest suurtest rollidest võib välja tuua näiteks Maie filmis "Talve" ja Julia lavastuses "Romeo ja Julia". "Olen siiani teinud või vähemalt püüdnud teha kõiki oma valikuid südame ja sisetunde järgi. Siiani see on kuidagi toiminud. Sees tunned ära, kas peaks vastama jaatavalt või eitavalt ja kuhu suunas tahad liikuda," selgitab Henessi rollide valiku tagamaid. Ta lisab, et tunneb end kaamera ees mugavalt ja naudib filmide tegemist väga, kuid ennast hiljem ekraanilt vaadata on natuke ebamugav. "Kui järsku näed iseennast niimoodi kõrvalt, on see on võõras."

Lisaks näitlemisele tegutseb Schmidt aga ka DJ-na. "Meil on selline kooslus nagu Pätikiisud, paneme roosad leopardinahksed kostüümid selga, pikad patsid pähe ja lükkame Scooteri peale või laseme midagi 90-ndatest," räägib ta. "Sellistel pidudel käib väga lõbus seltskond. Ei pea end tõsiselt võtma. Saab meenutada, nostalgitseda ja see on ka mõnusalt irooniline."