Inimesed Õnnesoovid! Lauljatar Janne Saar sõudis abieluranda: kihlusime aasta alguses ja registreerisime abielu kahekesi mais Ohtuleht.ee | Kroonika , täna, 16:38 Jaga: M

Janne Saar Foto: Aldo Luud

"Vallaline enam ei ole. Suhtestaatus on selline, et kõik liigub õiges suunas ja ma olen väga õnnelik hetkel," paljastas Floridas elav Janne Saar (33) eelmisel nädalal antud Retro FM-is antud intervjuus, et tema süda on hõivatud. Janne ütles ka, et on kihlatud. Nüüd aga selgub, et tegelikult on ta juba abieluski!