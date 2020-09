KANNAPÖÖRE: Sinead O'Connor tahab saada surma-ämmaemandaks 

53aastane lauljanna käis Ameerikas vabatahtlikuna töötamas programmis No Veterans Die Alone (Ükski veteran ei sure üksi) - selle paneb Sinead pealkirjaks ka oma uuele albumile. "Mõte on selles, et oled ilma pereta sõdurite see, kes suremise ajal nende kõrval on. Tunnen sügavalt, et tahan seda teha." Surma-ämmaemandaks kutsutakse selliseid hooldajaid seetõttu, et nende töö sarnaneb sünnitaja abistaja omaga.