Inimesed GALERII | Vaata, kuidas üliõpilased Tartu tudengipäevadel möllavad Ohtuleht.ee , täna, 12:07 Jaga: M

GALERII

Foto: Aldo Luud

Uus õppeaasta on alanud ning õpilased on taas koolipinki istunud. Tartus algas 21. septembril tudengipäevade fesitval. Vaata Õhtulehe galeriist, mida põnevat ette on võetud!