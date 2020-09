Radioheadi laulja Thom Yorke võttis naise 

Thom ja Dajana on koos olnud 2017. aastast. Kaks aastat varem oli muusik 23 abieluaasta järel lahku läinud oma naisest Rachel Owenist, kellega tal on poeg Noah (19) ja tütar Agnes (16). 2016. aastal suri 48aastane Rachel vähki.

"Kui mu laste ema suri, oli meil väga raske," on Thom rääkinud. "Rachel piinles väga." Radioheadi solist võttis oma südameasjaks kanda hoolt, et poeg ja tütar valusast kaotusest üle saaksid. Jõudu andis talle Dajana armastus. "Mul on vedanud, sest mul on nüüd uus elukaaslane, kes on toonud mu ellu valgust."