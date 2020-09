Inimesed SÜNNIPÄEVAGALERII | Palju õnne, Brigitte Susanne Hunt! Ohtuleht.ee , täna, 10:47 Jaga: M

Täna tähistab oma sünnipäeva eesti ajakirjanik, raadiosaatejuht ja näitleja Brigitte Susanne Hunt. Ta mängis filmis "Nullpunkt" Paulat ja seriaalis "Doktor Silva" Annikat. 2019. aastal esilinastunud triloogia "Klassikokkutulek" 3. osas mängis Hunt Niinat. Hunt astus üles ka Urmas Eero Liivi õudusfilmis "Kiirtee põrgusse", mis linastus 2019. aastal. Aastatel 2017 - 2019 oli Hunt raadiojaamas Power Hit Radio saatejuht. 2020. aasta jaanuarist on Hunt raadiojaama Sky Plus saate Sky Plus DriveTime saatejuht. Brigitte Susanne Hunt valiti Kroonika lugejate poolt 2020. aasta Eesti seksikaimaks naiseks. Palju õnne!