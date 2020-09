Vaido Neigaus rõõmustab: raskuste kiuste sain passi lõpuks kaasaga sama perekonnanime

"Ma ei oleks uskunud, et lähen kunagi Soome ja abiellun mehega," räägib Vaido. "Isegi kui see kooseluseadus tuli, siis lootsin, et nüüd hakkab Eestis midagi muutuma. Tegelikult on see seadus endiselt nagu naljanumber. Õnneks jõustus Soomes kolme aasta eest sooneutraalne abieluseadus. Otsustasime Joniga oma suhte ametlikuks teha. Pulmad pidasime Soomes, Joni vanematekodus."