Telest tuntud Koogiboss sai keeglisaalis košmaarse käetrauma 

Valastro kirjutas Instagramis, et tal juhtus mõned päevad tagasi hirmus õnnetus. "Mida te mu uuest aksessuaarist arvate?" viskab ta veel naljagi. Kuid asi on naljast kaugel.

Koogibossi esindaja rääkis ajakirjale People, et verine intsident leidis aset Buddy kodumajas, kus nende perel on isiklik keegisaal. Kurikaseade hakkas jukerdama. "Buddy üritas keeglikurikat puurmehhanismist välja õngitseda, kuid tema parem käsi jäi seadme sisse lõksu. Suutmata kätt vabaks kiskuda, nägi ta, kuidas tolli-poolteisene metallvarras aeglaselt ja kolm korda tema käest neljanda ja kolmanda sõrme vahelt läbi tungis."'

Kulus viis minutit, enne kui Valastro pojad Buddy juunior (16) ja Marco (13) said metallvarda läbi saetud, nii et isa pääses masina küüsist.

Nüüdseks on Valastro paremale käele tehtud kaks lõikust. Üks toimus kodukandis New Jerseys, teise aga viis läbi nimekas Manhattani ortopeediakirurg dr Michelle Carlson. Eile pääses Koogiboss kodusele ravile. Pressiesindaja tõdes, et paranemine tuleb vaevaline. "Parem käsi on Buddy põhikäsi ja ta vajab pikka kosumist ja taastusravi."