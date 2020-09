FOTO | Õnne-õnne! Jüri ja Karin Ratas tähistavad 15. pulma-aastapäeva 

Ratased rääkisid eelmisel aastal Kroonikale antud intervjuus, et nende pika abielu saladus on hea balanss. "Jüri on kiire ja jõuab ka palju, aga mina püüan siis seda tasakaalus hoida," ütles Karin. Jüri sõnas, et naine on andnud talle tõesti võimaluse kõiki oma toimetusi teha. "Ta on alati sada protsenti mulle toeks. Ja kindlasti see usaldus ja need ühised hetked, mida pole küll palju, aga mis on seda väärtuslikumad."