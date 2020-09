Supermodell Gigi Hadid ja One Directioni laulja said lapse 

"Meie tütreke on kohal, terve ja imeilus," kirjutas Malik Twitteris. Vastne isa tunnistab, et ei suuda oma tundeid sõnadesse valada. "Armastus, mida ma selle tillukese inimese vastu tunnen, käib mulle üle mõistuse. Olen tänulik, et saan teda tundma, olen uhke, et et saan teda enda omaks nimetada, ja olen tänulik meie tulevase ühise elu eest."