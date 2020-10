Noortebändi poolfinalist Velle: minu suurimaks mõjutajaks nii muusikas kui ka elus on kindlasti mu isa 

Just nõnda, nagu mu elu on laialivalguv, kajastub see ka mu muusikamaitses. Mul ei ole praegu kindlat žanri, mis ületaks teisi, kuid lemmikute seas on neo-soul, indie, singer-songwriter, moodne funk ja alternatiivne pop. Enda loomingus käivad aeg-ajalt läbi ka kõlavärvid dubstep’ist ja dnb’st. Praegu kuulan enim Tom Mischi ja Jacob Collieri. Inspireerinud on ka tohutult mu õpetaja Taavi Paomets ehk Avoid Dave, kelle muusika on kosmiliselt seksikas.