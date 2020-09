TOHOH! Räppar nublu ostis endale isikliku paradiisisaare! 

Selgus, et nublu on ostnud firma nimele pikalt müügis olnud Väheloo saare, mis asub Kuusalu vallas Pärispeal. Saar oli müügis aastaid, kuid alates augustist on saare kuningas räppar nublu ettevõte Kaigas OÜ.

Saar asub Tallinnast umbes 80 kilomeetri kaugusel ning selle pindala on ühe hektari jagu. Müügikuulutuse sõnul saab saarele ehitada oma jahisadama või paadisilla. Eestis pole erasaared kuigi tavaline nähtus, kuid need on levinud Põhjamaades ja Suurbritannias.

Saar oli pikalt müügis 29 000 euroga, kuid seejuures seisis kuulutuse juures kommentaar, et hind on läbiräägitav.

Tähelepanuväärne on ka see, et nublu ühes viimase aja hitis on sõnad, mis kirjeldavad, kuidas nublu omale isiklikku saart ihaldab:

“Ma mõtlen, mul võiks olla oma saar

Ja saare keskel oma baar

Ja siis seal Kurru-Nurru Vuti saarel

Kõik te nirgid lutti saate FIFA20

Ja teisi erinevaid vuti plaate

Mängida saab pühapäev, kui tantsuplats ei hüppa

Poisid võtke järjekorda, kes tahab saada tuppa”