GALERII | Ivo Linna paljastab murrangulised sündmused, mis on määranud tema saatuse Andres Sõber , täna, 22:30

KODU: Ivo Linna ostis 1993. aastal Muhumaale talu, kus ta praegu suurema osa ajast elab. „Tekkis selline arusaam, et see on see koht, milleks ma valmistusin terve eelmise perioodi, terve elu. Sa jõudsid koju nüüd, poiss,“ räägib ta. Foto: ALAR TRUU

Korvpallitreener Andres Sõber jagas oma hea sõbra Ivo Linna senise elu 15 aasta kaupa viieks veerandajaks ja uuris iga perioodi tähtsamate sündmuste kohta. Ivo tõi välja need murrangulised sündmused, mis on vorminud tema saatust.