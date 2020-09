Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas möödus eestlastele 24. september 1939 

Sel päeval kell neli pärastlõunal algas õhukaitsenädala avaaktus Estonia kontserdisaalis. Peaminister Kaarel Eenpalu ütles: suured naabrid hindavad meie erapooletust, meie seisukord rahvusvaheliselt on kindel. Ta lisas, et raha voolab pankadesse rohkem, kui seda välja võetakse. Seebist ja tuletikkudest on poed küll tühjad, aga paari päevaga on neid jälle saada.