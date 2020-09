SUUNAMUDIJAD MARUS: TTJA lõi nõuded sotsiaalmeedias reklaami avalikustajatele. Meelis Tomson: inimestelt võeti sõnavabadus ära! 

Tomsoni sõnul on piiride hägususe tõttu oht seadust rikkuda isegi siis, kui sotsiaalmeedias purgisuppi kritiseerida. “Kui ma ütlen, et see purgisupp on halb, siis seda saab käsitleda reklaamina. Äkki ma lähenesin lihtsalt loominguliselt?” märgib ta.