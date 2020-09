Merlyn Uusküla planeeris emaks saamise teadlikult küpsemasse ikka: „Soovisin enne pere loomist vaba hingena elada!“ 

Lauljatar Merlyn Uusküla (36) tõi eelmise aasta sügisel ilmale oma esimese lapse, poja Ralf Huberti. Ta tõdeb, et emaks saamine on õpetanud talle enim kannatlikkust ja ajaplaneerimist. Uusküla sõnul oligi tal emaks saamine küpsemasse ikka planeeritud ning enne 30ndat eluaastat ta pere loomisele isegi ei mõelnud. “Mulle sobib väga hästi see, et pereaeg mu elus on just nüüd, sest praegu ma olen oluliselt rahulikum ja tunnen, et olen saanud ära teha asjad, mida hing ihaldas,” selgitab ta.

Eesti tuntuima tüdrukutebändi Nexus liikmena tuntuks saanud lauljatar räägib, et sai emaks täpselt õigel ajal. Ta soovis enne emaks saamist ja pere loomist vaba hingena elada. “Ma tahtsin reisida, õppida, ennast harida ja noore inimese elu elada! Seda kõike sain ma teha,” rõõmustab ta. “Nüüd ongi mu elus uus pereetapp, mille olen rõõmu ja rahuliku südamega vastu võtnud, tundmata, et midagi on jäänud tegemata. Kindlasti on see täpselt õige aeg ja sees on õige tunne!” kinnitab ta.