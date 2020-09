Teet Kask suurejoonelisest muusikalavastusest: mind huvitas, kuidas noored mõistavad Veljo Tormist 

Presidendid tulevad ja lähevad, aga Tormise „Pikse litaaniat“, meie koorimuusika meistriteost, jäävad koorid laulma ka saja aasta pärast. „Pikse litaania“ on kontserdil muuseas pea ainus etteaste, mida lauldes on Filharmoonia kammerkooril käes iPadid. Kõikide teiste esituste partituurid on pähe õpitud. „Tehnoloogia eelised. Kooril on kasutada iPadid noodipaberi asemel. Aga siis on ju pilk ekraanis kinni. Ekraanisõltuvus on jõudnud ka sellisesse valdkonda. Ekraan on muutunud nii armsaks, seda usaldatakse rohkem kui ennast, isegi esinedes ei soovita nendest lahkuda. Aga kujutage ette publiku reaktsiooni, kui lavale ilmub baleriin, kellel on käes iPad, ja esitab ekraanil olevat koreograafiat,“ ütleb lavastaja Teet Kask.