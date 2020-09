Reality-tähe dieet vallandas ühismeedias tohutu möllu 

Iltalehti teatel müüb Teddi internetis treening- ja dieediprogrammi, mille eest tuleb välja laduda umbes 510 eurot. Sotsiaalmeedias avaldab ta "enne ja nüüd" fotosid rahulolevatest klientidest, kes on tänu Teddile otsekui uuesti sündinud. Kuid teletähe positsioon elustiiliguruna lõi kõikuma, kui sotsiaalmeediatäht Emily Gellis Lande avaldas Mellencampi programmi ostnud inimeste anonüümsed sõnumid. Seal kritiseeriti Teddi pakutud menüüd ning nimetati seda tõeliseks näljakuuriks.

Selgub, et Mellencamp lubab päevas süüa vaid 1000 kilokalorit, kuigi täiskasvanud inimese miinimumvajaduseks peetakse umbes 1600. "Lisasin ühel päeval oma toidule porgandeid, aga mulle öeldi, et edaspidi söögu ma ainult rohelist köögivilja, sest porgandites on liiga palju suhkrut," nuriseb üks pettunud kunde.