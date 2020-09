UUS BOND ON LEITUD? Daniel Craigi mantlipärijaks saab väidetavalt see mees 

Briti leht The Guardian märgib, et kõmu sai alguse "Star Treki" teemalisest vähetuntud blogist Vulcan Reporter ning seega tuleks sellesse ettevaatlikult suhtuda. Kuid väidetava uue Bondi nimi paneb ikkagi kõrvu kikitama. Vulcan Reporteri väitel on sellesse ikoonilisse rolli kinnitatud Tom Hardy (43), kellest saab agent 007 järgmises, 26. Bondi-filmis. Koroonapandeemia tõttu edasi lükkunud juubelifilm "Surm peab ootama" linastub loodetavasti novembris.

The Guardian märgib, et kui Hardy tõesti Bondiks saab, on see huvitav valik - seni pole agent 007 rolli kinnitatud ühtki sellise mastaabi staari. Näiteks Pierce Brosnan ja Daniel Craig olid tõusvad tähed, kel olid seljataga toekad telerollid ning mõned kõrvalosad. "Kuid Tom Hardy? Tom Hardy on Venom. Ta on Mad Max. Filmid, mis ta ainuüksi viie aasta jooksul on teinud, pole mitte üksnes toonud maailmas sisse üle kahe miljardi dollari, vaid on ka võitnud 12 Oscarit," kirjutab The Guardian.