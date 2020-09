FOTOD | LUBADUS TULEB TÄITA! Brigitte Susanne Hunt jookseb esimest korda poolmaratoni! 

Naise sõnul on ta ideaalvormi ja armastuse spordi vastu saavutanud tänu oma abikaasakandidaadile. “Indrek on tippsportlane ja tema mõjul tahangi olla parim versioon iseendast, nii füüsiliselt kui vaimselt. Näen, kuidas Indrek teeb päevast päeva trenni, mis teeb teda õnnelikuks, ja mina soovin sama. Mul on hea meel, et just temaga koos olles selle tiitli sain, sest tänu temale olen avastanud sportimise rõõmu, mis on mul terve elu puudu olnud. Poleks uskunud, et mulle nii palju sporti meeldib teha,” kirjeldas ta maikuus.