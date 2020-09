Liisi Koikson teise lapse tulekust: selgitame Ellale, et ta on varsti suurem õde ja eeskuju väiksemale 

Siiski õnnestus Liisil suvel ka juba kontserte anda ja taas lavadele astuda. "Suuremas maaiilmapildis on see vist suur privileeg, et meil üht-teist toimunud on. Olen oma muusikuid näinud ja on tekkinud uus tänutunne, et seda ma tahangi teha. Kui pikaks ajaks võetakse ära asi, mis muidu tundus nii normaalse, mõistad, et seda on sulle ikkagi vaja," räägib laulja.

Laulja peres kasvab 2016. aastal sündinud tütar Ella. "Minu meelest on lapsed üleüldse andekad. Kui sa ei piira neid enda täiskasvanuliku loogikaga, tulevad nad tihtipeale isegi paremate ideedega välja, kui sul endal," sõnab Koikson ja tõdeb, et ei taha panna oma lapsele pinget peale. "Ma ei ole teda kuskile laulukonkursile kirja pannud, aga mulle meeldib, kui ta ise hakkab laulma mingit lugu, mis lasteaias on õppinud."