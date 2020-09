VIDEO | Heraldi värske singel sillutab teed peagi ilmuvale albumile 

Lugu “Kurat” räägib suurt osa maailmast katkuna laastavast alkoholismiprobleemist. Heraldi asutajaliige, kitarrist ja loo autor Egert Vandel kommenteerib: “Lool on üsna pikk ajalugu. Osaliselt oli muusika valmis juba enne 2010. aasta albumit “Gaia”, kuid siis jäi see lugu plaadilt välja, kuna ei tundunud toona veel päris see, mis ta võinuks olla. Kümme aastat hiljem sai seda viimistletud ja loo keskseks teemaks on alkohol ja kuidas see võib meid märkamatult mõjutama hakata.”