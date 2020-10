Noortebändi poolfinalist Sk!ve: tahaksime elada tuurielu 

Tutvustage oma kooslust – kes sinna kuuluvad ja mis on nende panus bändi?

SK!VE on üks lahedatest kujudest koosnev bänd. Meie muusikat võib iseloomustada nii, et kui te olete kunagi joonud segumahla, siis meie muusika on just täpselt sama hea maitsega.

Bändi kuuluvad 3 liiget: Alex (kitarr), Kristjan (vokaal) ja Erik (trummid). Kindlasti on igaühe panus bändi väga tähtis ja ilmselt see, et tahame teha muusikat sajaga, annabki meie bändile lisaväärtuse.

Noortebändil osaleme juba teist aastat järjest. Eelmisel aastal jõudsime ka finaali, kuhu pääsesime rahvahääletuse toel, mis oli meile suureks motivaatoriks. Peavõitu ei tulnud, aga saime kõige mahlasemad eriauhinnad – Õhtulehe lugejate lemmik ja esinemiskutse Augustibluusile.

Kui kaua bänd juba tegutsenud on? Mis teid varasemalt sidus või kuidas üksteist leidsite?

Me oleme tegutsenud umbes kaks aastat. Alex küsis Kristjanilt, kas ta laulda tahab ja Kristjan vastas jah. Nii see imeline hetk kulges.

Kirjeldage oma loomingut – mis žanri end liigitaksite, millest lood räägivad ja kes on teie suurimad eeskujud/mõjutajad?