Tanja Mihhailova-Saar: igal hommikul kuuleme, et mõni esinemine jääb ära 

"Minu esimesed suuremad esinemised on Jaak Joala galal, juhul, kui neid kinni ei panda. Oma muusikat on keeruline esitada ja kontserte anda," ütleb Tanja. Praegust olukorda kirjeldab ta oma mõne aasta taguse looga "Elame päev korraga", mis viitab, et tulebki päev korraga elada. "Ega me ei tea, mis edasi saab. Igal hommikul ärkame ja kuuleme, et jälle kaks esinemist jääb ära või lükatakse edasi järgmisesse aastasse."

Muusikutele on esinemine sissetuleku allikaks. "Selles mõttes on kurb. Me oleme esimene ala, mis pannakse kinni ja viimane, mis tehakse lahti. Aga õnneks on mul sel aastal igasuguseid muid asju juurde tulnud, näiteks tuleb peagi raamat välja," sõnab Tanja ja lisab, et teeb üle seitsme aasta kaasa muusikalis, seekord "Nunnad hoos" produktsioonis.

Tanja jutustab ka värskete õpingute algusest Luua metsanduskoolis. Vaatamata sellele, et Hiiumaal, kuhu ta abikaasa Mikuga elamise soetas, saab sealses ametikoolis sama asja õppida, pakub Luua metsanduskool võimalust käia sessioonõppes, mis kiire elutempoga kenasti sobib.