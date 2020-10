Noortebändi poolfinalist Echolove: meie muusika tuleb südamepõhjast ja on läbinisti aus 

Eks ikka muusikaga. Georg õpib veel Otsa koolis ja Martin on kohe lõpetamas bakalaureuseõpet Tallinna ülikoolis. Tegelikult on igapäevategevusi palju ja erinevaid, kuid kui see kõik kokku tuua, siis võikski öelda, et me tegeleme sellega, mis meile meeldib ja naudingut pakub. See võib olla ka lihtsalt metsas jalutamine.