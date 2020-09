Seriaalikaaslane paljastab, mis seisus on vähiga võitlev Shannen Doherty 

"Mõne päeva või nädala jooksul tuleb nagunii välja, et mul on neljas staadium. Mu vähk on tagasi ja sellepärast ma olengi siin," ütles Doherty (49) veebruaris saates "Good Morning America". 2017. aastal oli ta pärast pikka võitlust rinnavähiga terveks kuulutatud. Haiguse naasmine oli šokk. "Ma vist pole seda veel läbi analüüsinud. See on mitmes mõttes mõru pill."

Sarjas Shanneni venda mänginud Jason Priestley (51) rääkis Austraalia saates "Studio 10", et tal on kombeks iga paari kuu tagant Shanneniga ühendust võtta - "lihtsalt kontrollida, mis seis on, ja tere öelda". "Shannen on tõeliselt vintske tüdruk ja Shannen on võitleja, ja ta on alati võitleja olnud," lisas Priestley. "Ja ma tean, et ta võitleb nii kõvasti, nagu jaksab. Kui ma temast viimati kuulsin, oli ta päris heas tujus."