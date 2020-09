Pääru Oja endaga koos töötamisest: võin kergesti tülli minna 

Teravaimad hetked on Päärul olnud isa Tõnu Ojaga töötades. „Lähedane inimene on proovis ka ju lihtsalt näitleja ja võtab kriitikat sama õrnalt kui ükskõik kes. Samas on meil mõle­mal kindlasti olnud tunne, et võib öelda rohkem, ja see kriitika võib tulla väga valel ajal.“