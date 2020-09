„Ringvaate“ reporter nakatus koroonasse: selline tunne, nagu oleks jalgpallimeeskonnalt peksa saanud 

Hermaküla rääkis saates, et koroonaviiruse esimesed sümptomid ilmnesid reede õhtul, kui ta perega maale läks. "Tekkis selline naljakas lihasevalu, mis mul on varem külmetusega olnud. Selline tunne, nagu jalgpallimeeskond oleks mulle peksa andnud. Paar päeva oli see suhteliselt intensiivne, siis hakkas üle minema."