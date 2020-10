Teater Ita Ever taastub haiglas insuldist. Pojapoeg: olukord on stabiilne Ohtuleht.ee | Kroonika , täna, 12:14 Jaga: M

Ita Ever. Foto: Teet Malsroos

Eesti teatri grand old lady Ita Ever (89) taastub arstide järelvalve all insuldist, kirjutab Kroonika. „Vanaemal oli insult… väike insult. Olukord on stabiilne, kuid ta on haiglas arstide järelevalve all,“ lausub Alfred Baskin.