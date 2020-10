Teater Ita Ever taastub haiglas insuldist. Pojapoeg: midagi kiita pole, aga seisund on stabiilne Ohtuleht.ee , täna, 14:12 Jaga: M

Ita Ever. Foto: Teet Malsroos

Eesti teatri grand old lady Ita Ever (89) taastub arstide järelvalve all insuldist. „Jah, vastab tõele, et vanaemal oli insult,“ lausub Alfred Baskin Õhtulehele.