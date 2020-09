Ita Ever naaseb lavale niipea kui tervis korras 

Tõsi on ka see, et Eesti teatri grand old lady Ita Ever pidanuks üles astuma piduõhtul „Eesti Draamateater 100“, kuid see ettevõtmine on küsimärgi all hoopis teisel põhjusel. „Kuna koroonaviiruse olukord on nii murettekitav, siis võib juhtuda, et teataval määral meie üritused muutuvad,“ lausub Toompere jr. „Me kohaneme olukorraga. Eriti sellepärast, et meil on väga palju eakat kontingenti, peame sellega väga arvestama.“