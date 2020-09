Inimesed HENDRIK TOOMPERE JR: „Oleme elanud 100 aastat, elanud üle kõik kriisid ja elame veel. Ka koroona kiuste.“ Jaanus Kulli , täna, 22:30 Jaga: M

TEEL TIPU POOLE: „Üks asi, mida ma selles ametis olen õppinud, on see, et ükski asi ei juhtu kohe, et kõik asjad võtavad kauem aega, kui sa arvasid võtvat. Närvipinget on palju, aga teisalt on väga suur rõõm, kui asjad õnnestuvad, kui tuleb positiivset tagasisidet. See annab jõudu,“ ütleb lavastaja Hendrik Toompere jr, et tunnustuse avaldamine oma ligimesele on üks väga hea komme. „Peab peale passima, et mingid raskemad meeleolud, mis ühiskonnas valitsevad, seda ära ei sööks.“ Foto: Tiina Kõrtsini

„Loomulikult „Lehman Brothers“ kõnetas, aga oma mastaapsuse juures ka hirmutas, nii et ma ei julgenud teksti ühe hingetõmbega lõpunigi lugeda,“ tunnistab lavastaja Hendrik Toompere jr (33), kelle käe all ta sahtlis ja peas kolm aastat laagerdunud lugu eelmisel kolmapäeval 100aastaseks saava Eesti draamateatri lavalaudadele jõudis. Ei pea olema prohvet, kinnitamaks, et järgmise aasta kevadel, teatripäeval, „Lehman Brothers“ nii mõnegi auhinna nopib.