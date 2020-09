40 kilo alla võtnud pornokuulsus kurdab, et kilod hiilivad tagasi 

Kuid mullu detsembris tunnistas Jameson fännidele, et on ligi kümme kilo juurde võtnud. "Otsustasin ketodieedis pausi teha ja süsivesikuid nautida. Kaal tuli kiiresti ja raevukalt tagasi. Tean, et inimesed lõpetavad keto, sest raske on aastast aastasse dieedil olla. Andsin 1,5 aasta järel alla," pihtis ta.

Jaanuariks oli Jenna kehakaal tõusnud 69 kilole. Ta otsustas, et peab vabanema 13 kilost. Kuid enam ei kadunud need nii kiiresti. Kindlasti on üks põhjus see, et koroonakarantiini ajal nakatus Jameson küpsetuspisikuga. Liiagiti oli Jenna otsustanud, et sööb teadlikult rohkem süsivesikuid. Seetõttu langeb kaal aeglasemalt.