Joosep Järvesaar koorib ennast uues muusikavideos paljaks 

„Lil Black Heart“ vaatleb suhtepsüholoogilist aspekti meie elus, kus naispool ei ole oma tunnetes kindel ja proovib läbi armastatu tõrjumise pühendumust vältida. See tuleneb faktist, et meespool ei vasta naisterahva ilu-, jõu- ja/või intellektuaalsetele ideaalidele, kuigi see on parim, mida mees siin maailmas olla suudab. Meesterahva püüd olla parim versioon iseendast ongi kõik, mida naine enese teadmata soovib ning selle järelduseni jõuab ta teose lõppedes ka ise,“ räägib Jozels enda kolmandast singlist.