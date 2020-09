Müstika SÜGISE ARMUHOROSKOOP | Veevalaja ei tohi karta massist eristuda Triin Tael , täna, 08:00 Jaga: M

Veevalaja Foto: Vida Press

Veevalajale 821. jaanuar – 18. veebruar) on 2020. aasta olnud sisemise arengu aeg. Tähtede seis on olnud soodne, su enesekindlus kasvab ning küpseb julgus sõlmida kokku lahtisi otsi ja muuta elu lihtsamaks. Ehk on sind pidurdanud mõni minevikusündmus, millest sa pole veel üle saanud?