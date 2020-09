Müstika SÜGISE ARMUHOROSKOOP | Armastus võib Amburit tabada pimekohtingul või teenindusasutuses Triin Tael , täna, 16:35 Jaga: M

Ambur Foto: Vida Press

Amburi (23. november – 21. detsember) pea on olnud tänavu pulki täis töö-, raha- ja muude proosaliste asjade pärast. See kõik tundub vahepeal ühe mõistuse käivat. Mida aastalõpu poole, seda paremini argiasjad õnneks laabuvad ning produktiivsus on olnud suur.