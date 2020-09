SÜGISE ARMUHOROSKOOP | Neitsi õpib lõõgastuma ja elu nautima 

Armastus lausa kibeleb su ellu astuma, ent kui sul on kindel paariline, õhkub teie suhetest soojust ja huumorit. Ka seltskondlikke üritusi leidub küllaga. Vallalisel Neitsil on lootust kohata kedagi erilist, ehkki esialgu ei pruugi sellest partnerlussuhe kujuneda. Sa õpid lõõgastuma ja lõbutsema. Tähtede seis lisab romantikat. Märtsist novembrini oled Jupiteri ja Pluuto ühise kaitse all. Miski ei saa su õnnepüüdlusi väärata.