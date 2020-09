SÜGISE ARMUHOROSKOOP | Lõvi ei tohi lasta oma heldust ära kasutada 

Septembri keskpaigast oktoobri keskpaigani on Lõvi märgis küll Eros, kuid samal ajal toimub Marsi retrograadne liikumine, mis loobib romantikaotsinguil Lõvile kaikaid kodaratesse. Marss on 13. novembrini retrograadis küll su vaimusektoris, mis pole just armusuhete tulipunkt, kuid võib su mõtteis ja ihades mõningast segadust korraldada. Võib-olla polegi asi niivõrd su tunnetes, vaid selles, mis teed pidi oma soovide täitumiseni kulgeda. Õnneks kalduvad probleemid alates 13. novembrist enam-vähem iseenesest lahenema. Tunned, et pealehakkamine on tagasi ning suudad end spontaansemalt ja sirgjoonelisemalt väljendada.